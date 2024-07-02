Париж, 2 июля, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон готовит «административный переворот» в госструктурах страны, чтобы помешать будущему оппозиционному премьер-министру управлять республикой. Об этом в эфире радио France Inter заявила лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон

По её словам, неделей ранее Макрон произвёл «огромное количество назначений, гораздо больше, чем во время традиционного заседания Совета министров».

Противодействие результатам выборов и назначение президентом «своих людей» таким образом, чтобы не позволить победившей на выборах партии проводить свою политику, является «административным переворотом».

Как передавало ИА Регнум, 30 июня во Франции прошёл первый тур внеочередных парламентских выборов. В ходе голосования зафиксировали рекордную явку.

Согласно предварительным подсчётам бюллетеней, правой партии «Национальное объединение», которую возглавляет Марин Ле Пен, удалось набрать более 33% голосов. Второе место занимает коалиция левых партий «Новый народный фронт», которая получила 29,1% голосов. Правящая коалиция «Вместе за республику» набрала 21,5% голосов.

После объявления предварительных итогов подсчёта голосов Макрон призвал к «широкому демократическому и республиканскому» объединению против «Национального объединения» во втором туре выборов. Он отметил, что высокая явка в первом туре говорит о важности выборов для избирателей.