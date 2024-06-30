Париж, 30 июня, 2024, 23:12 — ИА Регнум. Французский лидер Эммануэль Макрон призвал к «широкому демократическому и республиканскому» объединению во втором туре парламентских выборов во Франции против правой партии «Национальное объединение», которую возглавляет Марин Ле Пен. Об этом сообщает 30 июня агентство France-presse со ссылкой на письменное заявление президента республики.

Иван Шилов ИА Регнум

«Перед лицом Национального объединения пришло время для широкого демократического и республиканского объединения перед вторым раундом», — процитировали журналисты его слова.

Макрон отметил, что высокая явка в первом туре указывает на важность выборов для граждан и их желание прояснить политическую ситуацию.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня в европейской части территории Франции начался первый тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента). Французское министерство внутренних дел проинформировало, что явка избирателей на 18.00 мск достигла 59,39%, что является рекордным показателем.

МВД Франции, ссылаясь на предварительные данные голосования, объявило, что партия «Национальное объединение» побеждает в первом туре выборов. По данным ведомства, эта политическая сила набрала 34,2% голосов.