Москва, 2 июля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Кремль не может прокомментировать высказывание бывшего президента США Дональда Трампа про готовность закончить конфликт на Украине за один день, заявил 2 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

TASS /AP Photo/Gerald Herbert Дональд Трамп

«Не зная сути, о чём идёт речь, прокомментировать не можем», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что это не первое высказывание Трампа на этот счёт.

Экс-президент Соединённых Штатов Америки неоднократно заявлял, что для разрешения украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Песков ранее уже отмечал, что в Кремле нет понимания того, как Трамп в случае победы на выборах главы государства собирается урегулировать конфликт на Украине. Он уточнял, что у России не было никаких контактов по этому вопросу. А замглавы МИД России Сергей Рябков советовал всем политикам, которые допускают, что такого рода усилия могут быть результативными, обращаться в Киев, потому что Россию «ни в чём уговаривать не нужно».

Как передавало ИА Регнум, Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию конфликта на Украине. Так, 14 июня президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта: киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также вывести свои войска с их территории.

Как только Киев заявит о готовности к такому решению и начнёт реальный вывод войск, официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнёт переговоры, заверил российский лидер.