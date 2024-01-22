Москва, 22 января, 2024, 12:32 — ИА Регнум. В Кремле нет понимания того, как экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах главы государства собирается урегулировать конфликт на Украине. Об этом 22 января заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Нет, у нас нет понимания, как это может быть осуществимо», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Песков уточнил, что у России не было никаких контактов по этому вопросу.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января Трамп пообещал, что в случае его победы на выборах президента США осенью 2024 года добьётся мирного урегулирования украинского конфликта ещё до инаугурации. Он не уточнил, каким способом собирается этого добиться, отметив, что хорошо знает президента России Владимира Путина и главу киевского режима Владимира Зеленского.

До этого экс-президент США неоднократно заявлял, что для урегулирования конфликта на Украине ему понадобится всего 24 часа.

Экс-разведчик американской армии Скотт Риттер 20 января высказал мнение, что Путин сейчас не стал бы говорить с Трампом об урегулировании конфликта на Украине. Эксперт пояснил, что западные страны слишком часто обманывали Россию и это происходило и во время президентства Трампа.