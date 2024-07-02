Берн, 2 июля, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Критика зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева в отношении конференции по украинскому урегулированию, прошедшей в июне на курорте Бюргеншток, вызвала недовольство в Швейцарии. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

TASS /Michael Buholzer/Keystone via AP

По словам журналиста Эриха Ашвандена, прежде восхищавшийся Швейцарией Медведев ныне «глубоко презирает» эту страну. Швейцарский саммит, пишет он, Медведев воспринял как личное оскорбление и опубликовал в Telegram-канале сообщение, «сочащееся презрением».

Автор статьи напомнил, что в 2009 году Медведев совершил «легендарный» визит в Швейцарию в качестве президента России. Поездка прошла в дружественной атмосфере и началась с трогательного события: Медведев и его супруга преподнесли в подарок Берну двух дальневосточных медвежат.

Но если ранее Медведев заявлял, что уважает Швейцарию за независимую позицию, то теперь он считает эту страну «неотъемлемой частью западного лагеря» и презирает, добавил журналист.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня, во второй день швейцарского саммита, Медведев сравнил переговоры в Бюргенштоке со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла. По его словам, никто из участников не знал, зачем туда приехал. Мероприятие он назвал унылым и прожигающим деньги налогоплательщиков.

Швейцарская конференция по Украине прошла без участия представителей РФ. Глава МИД Сергей Лавров назвал саммит попыткой сформулировать ультиматум для России. Он заявил, что российские представители не будут участвовать ни в этих, ни в любых других переговорах, если там попытаются продвигать так называемую формулу Зеленского.

Ещё до саммита пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что мероприятие будет пустым, абсурдным сборищем. Глава государства Владимир Путин назвал швейцарскую конференцию паноптикумом и указал на противоречивость действий её организаторов. По его словам, они заявляют, что без Москвы не получится добиться результатов, но обвиняют Россию в отказе от переговоров и не приглашают её.

17 июня Песков указал на то, что многие участники саммита говорили о бесперспективности обсуждения урегулирования конфликта без России, и в Кремле это зафиксировали.