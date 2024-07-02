Брянск, 2 июля, 2024, 07:09 — ИА Регнум. В Брянской области силы ПВО ночью 2 июля пресекли очередную попытку ВСУ атаковать объекты с помощью беспилотника. Украинский дрон был сбит над Трубчевским районом. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Отмечается, что при инциденте никто не пострадал, разрушений нет. Глава области поблагодарил российские подразделения ПВО за работу.

Этот беспилотник стал третьим уничтоженным за ночь дроном ВСУ в Брянской области. Ранее Богомаз проинформировал о сбитых дронах в Суражском и Трубчевском районах.

Как сообщало ИА Регнум, силы противовоздушной обороны в течение ночи 1 июля подавили и уничтожили в небе над тремя регионами Российской Федерации 36 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.

ВСУ пытаются забросить на лодках через Днепр мелкими группами диверсантов на левобережную часть Херсонской области. По информации губернатора региона Владимира Сальдо, попыток украинцев высадить с боем крупные отряды боевиков в последнее время не было. Но боевики периодически продолжают отправлять через Днепр мелкие группы.