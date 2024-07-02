Херсон, 2 июля, 2024, 04:01 — ИА Регнум. ВСУ пытаются забросить на лодках через Днепр мелкими группами диверсантов на левобережную часть Херсонской области. По информации губернатора региона Владимира Сальдо, попыток высадить с боем крупные отряды боевиков в последнее время от украинцев не было. Но боевики периодически продолжают отправлять через Днепр мелкие группы.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Российские бойцы всё время находятся наготове, чтобы выявлять и уничтожать диверсантов и террористов», — цитирует Сальдо RT.

Губернатор добавил, что противник продолжает артобстрелы, минометные атаки и удары беспилотниками по городам и посёлкам Херсонской области в пределах 15-километровой зоны вдоль Днепра.

Как сообщало ИА Регнум, бывший советник командования ВВС Украины Юрий Игнат признал удар российской армии по украинскому военному аэродрому в Миргороде Полтавской области.

Российские ракетчики уничтожили шесть истребителей ВСУ, которые несколько дней украинцы сгоняли на аэродром.

За неделю были сбиты два украинских МиГ-29 и два вертолёта Ми-8. Российские бойцы также в ходе ударов по аэродромам уничтожили Су-27 и Су-25 ВВС Украины.