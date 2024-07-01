Брянск, 1 июля, 2024, 07:20 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны в течение ночи 1 июля подавили и уничтожили в небе над тремя регионами Российской Федерации 36 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Российские средства ПВО

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории РФ», — сообщили в ведомстве.

В Telegram-канале Минобороны России уточнили, что российские военные подавили и уничтожили 18 беспилотников в небе над Брянской областью, ещё по девять вражеских БПЛА было нейтрализовано в Курской и Белгородской областях.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о семи сбитых беспилотниках самолётного типа в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курском районах. В Брянской области средства ПВО уничтожили 18 вражеских дронов на подлёте к Брянску и над Трубчевским, Карачевским и Выгочинским районами. По информации губернатора региона Александра Богомаза, в результате действий ВСУ никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Около 02:00 мск дроны ВСУ атаковали сёла Глотово и Сподарюшино в Грайворонском городском округе Белгородской области. Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в селе Сподарюшино украинский беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате чего полностью разрушен частный дом. Также повреждения получила линия электропередачи.