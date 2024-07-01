Брянск, 2 июля, 2024, 02:02 — ИА Регнум. Ночью 2 июля над Суражским районом Брянской области силами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотник ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Он отметил, что был сбит беспилотник самолётного типа.

Богомаз заверил, что при инциденте никто не пострадал, разрушений нет. На месте падения обломков работают оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, силы противовоздушной обороны в течение ночи 1 июля подавили и уничтожили в небе над тремя регионами Российской Федерации 36 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.

В Шебекино Белгородской области пожарные МЧС тушили вечером 1 июля загоревшиеся из-за атаки украинских дронов автомобили на парковке у торгового центра. Один из спасателей получил ранения при повторном ударе беспилотников ВСУ.

Вечером 1 июля во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу.