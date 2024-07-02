Брянск, 2 июля, 2024, 05:59 — ИА Регнум. В Брянской области ночью 2 июля силы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Дрон самолётного типа был уничтожен в небе над территорией Трубчевского района.

Глава области отметил, что разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ пытаются забросить на лодках через Днепр мелкими группами диверсантов на левобережную часть Херсонской области. По информации губернатора региона Владимира Сальдо, попыток высадить с боем крупные отряды боевиков в последнее время от украинцев не было. Но боевики периодически продолжают отправлять через Днепр мелкие группы.

Бывший советник командования ВВС Украины Юрий Игнат признал удар российской армии по украинскому военному аэродрому в Миргороде Полтавской области.

Силы противовоздушной обороны в течение ночи 1 июля подавили и уничтожили в небе над тремя регионами Российской Федерации 36 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.