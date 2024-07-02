Москва, 2 июля, 2024, 03:25 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы в октябре планируют рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ. Об этом сообщила первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

Алексей Колчин ИА REGNUM Школьник на ЕГЭ

Лантратова является одним из авторов законопроекта. Депутат считает, что ЕГЭ не раскрывает творческий потенциал учеников.

«Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении в октябре», — цитирует Лантратову RT.

Разработчики инициативы предлагают заменить ЕГЭ на государственную итоговую аттестацию в форме госэкзаменов.

В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, во время сдачи ЕГЭ в Дагестане у школьника остановилось сердце, его спас находящийся в школе врач-нефролог Магомед-Мухтара Исмаилов.

Вопрос об отмене ЕГЭ требует глубокого анализа и изучения. Такое мнение 6 июня высказал политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов, комментируя предложение депутатов Госдумы отменить ЕГЭ.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в 2025 году кардинальных изменений в сдаче Единого государственного экзамена не ожидается и не планируется.