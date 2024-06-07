Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 05:21 — ИА Регнум. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в 2025 году кардинальных изменений в сдаче единого государственного экзамена не ожидается и не планируется.

Obrnadzor.gov.ru Анзор Музаев

Как правило, об этом предупреждают минимум за два года, пояснил руководитель ведомства.

«Кардинальных изменений не планируется. Мы предупреждаем за два года, то есть выпускников 9-х классов. Ребята до 1 сентября, до того, как пойти в 10-й класс или в колледж, должны узнать, что через два года что-то поменяется серьёзно, и у них будет время ещё раз подумать», — заверил Музаев на Петербургском международном экономическом форуме в интервью ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, вопрос об отмене ЕГЭ требует глубокого анализа и изучения. Такое мнение 6 июня корреспонденту агентства высказал политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов, комментируя предложение депутатов Госдумы отменить ЕГЭ.

По его мнению, в данный момент всерьёз рассматривать отмену или сохранение ЕГЭ не имеет особого смысла, поскольку цель инициаторов законопроекта лежит в электоральной плоскости, а не в плоскости заботы о будущих поколениях и развитии образования.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что выпускникам нужно позволить пересдавать ЕГЭ по одному из предметов до конца приёмной кампании в вузах. Как уточнил глава государства, у молодых людей должен быть второй шанс. Президент также призвал решить проблему с расхождениями между школьной программой и вопросами на экзаменах.