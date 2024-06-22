Дербент, Дагестан, 22 июня, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Во время сдачи ЕГЭ в Дагестане у школьника остановилось сердце, его спас находящийся в это время в школе врач-нефролог Магомед-Мухтара Исмаилов, сообщил депутат Госдумы Султан Хамзаев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«20 июня в городе Дербенте Республики Дагестан… произошёл чрезвычайный случай, который мог иметь фатальные последствия, если бы не поступок врача-нефролога Магомед-Мухтара Исмаилова», — написал он.

По словам депутата, у одного из выпускников произошла остановка сердца во время сдачи ЕГЭ. Находящийся в это время в образовательном учреждении в качестве эксперта врач спас юношу, оказав первую медицинскую помощь. Прибывшие на место медики госпитализировали выпускника.

Как передавало ИА Регнум, 6 июня депутаты фракций КПРФ и «Справедливая Россия» предложили отменить проведение ЕГЭ в школах. По их мнению, содержание экзаменов зачастую не соответствует школьной программе и для подготовки родители вынуждены нанимать репетиторов. Соответствующий законопроект вынесен на рассмотрение депутатов Госдумы. Кроме того, не редки случаи, когда учеников перед допуском на экзамен тщательно и даже унизительно проверяют.

28 мая в Сети стали появляться жалобы со стороны учеников одной из воронежских школ на процесс допуска к сдаче ЕГЭ. Подростки рассказали, что им приходилось снимать одежду из-за срабатывания металлодетектора на входе. При этом в ряде случаев они уверяли, что никакого металла в вещах не было. Один из выпускников рассказал, что его заставили снять брюки. Местные СМИ сообщили, что подобные жалобы поступили и от учениц.

Президент России Владимир Путин не раз говорил о том, что система ЕГЭ работает, хотя и имеет недостатки. Так, на встрече с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи он отмечал, что ЕГЭ не задумывался как система начётничества, из-за него не должно быть формального отношения к предмету. Наряду с проблемами есть и плюсы: молодёжь с периферии стала существенно чаще поступать в ведущие вузы страны, напомнил президент.