Вашингтон, 2 июля, 2024, 00:27 — ИА Регнум. Действующего главу Белого дома Джо Байдена демократическая партия США планирует официально выдвинуть кандидатом в президенты 21 июля. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Отмечается, что демпартия рассматривает вариант номинации Байдена в середине июля. Это поможет ему попасть в бюллетени в штатах, в которых необходима заблаговременная регистрация кандидатов, а также пресечёт домыслы о его возможной замене после неудачных дебатов.

Планируется, что этот вопрос будет рассмотрен 16 июля на виртуальной встрече партийного комитета, 19 июля — протокольного и 21 июля решение об официальном выдвижении Байдена утвердит регистрационный комитет демпартии.

Как сообщало ИА Регнум, , вечером 27 июня между Дональдом Трампом и действующим президентом США Джо Байденом состоялись теледебаты. Бывший и нынешний главы Белого дома не пожали друг другу руки перед их началом. Многие из демократов сочли выступление действующего главы государства провальным.

Члены семьи президента США Джо Байдена попросили его не выходить из предвыборной гонки после провального выступления на дебатах, сообщил 30 июня телеканал CNN, ссылаясь на советников американского лидера.