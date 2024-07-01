Москва, 1 июля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Запад» Вооружённых сил России уничтожили за сутки до 475 военных ВСУ, заявил 1 июля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных действий освободили населённый пункт Степовая Новоселовка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи, сказал он.

Также российские военные нанесли поражение формированиям 21-й, 44-й, 60-й, 66-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Макеевка, Нововодяное, Невское, Стельмаховка ЛНР и Терны ДНР.

«ВСУ потеряли до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и четыре пикапа», — заявил Конашенков на брифинге.

В ходе контрбатарейной борьбы также были поражены: боевая машина РСЗО «Град», две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубица «Мста-Б», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, сутками ранее Конашенков заявил, что военные группировки российских войск «Запад» заняли в течение суток более выгодные рубежи, нанеся удары по украинским подразделениям в Харьковской области в районах сёл Петропавловка и Синьковка, в ДНР — в районе сёл Серебрянка и Григоровка, в ЛНР — в районе села Червоная Диброва.

В ходе контрбатарейной борьбы военные группировки «Запад» нанесли удары по военной технике ВСУ — САУ AS-90 Braveheart калибра 155 мм британского производства, двум гаубицам М777 калибра 155 американского производства, САУ 2С1 «Гвоздика» калибра 122 мм, гаубице 2А65 «Мста-Б» калибра 152 мм и боевой машине РСЗО БМ-21 «Град».

29 июня Конашекнов рассказал, что подразделения российской группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Шумы в ДНР. Он уточнил, что также ВС России улучшили тактическое положение на этом участке фронта, отразили шесть контратак и нанесли поражение по позициям нескольких бригад ВСУ.

Официальный представитель Минобороны 27 июня рассказал, что военный группировок войск «Запад», «Восток», «Центр» и «Юг» за сутки заняли более выгодные позиции. Конашенков добавил, что на этих направлениях украинская армия за это же время потеряла в общей сложности 1685 бойцов.