Москва, 30 июня, 2024, 13:30 — ИА Регнум. В зоне спецоперации российские военные улучшили в течение суток положение на трёх направлениях, сообщил 30 июня на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Военные группировки российских войск «Запад» заняли в течение суток более выгодные рубежи, нанеся удары по украинским подразделениям в Харьковской области в районах сёл Петропавловка и Синьковка, в ДНР — в районе сёл Серебрянка и Григоровка, в ЛНР — в районе села Червоная Диброва.

«Отражены две атаки штурмовых групп 110-й бригады теробороны. ВСУ потеряли за сутки до 515 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля», — сообщил Конашенков.

В ходе контрбатарейной борьбы военные группировки «Запад» нанесли удары по военной технике ВСУ — САУ AS-90 Braveheart калибра 155 мм британского производства, двум гаубицам М777 калибра 155 американского производства, САУ 2С1 «Гвоздика» калибра 122 мм, гаубице 2А65 «Мста-Б» калибра 152 мм и боевой машине РСЗО БМ-21 «Град».

«Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Анклав-Н», — сообщил представитель Минобороны.

Подразделения российской группировки войск «Центр» освободили от ВСУ посёлок Новоалександровка в ДНР. Российские бойцы на этом направлении улучшили тактическое положение и нанесли удары по ВСУ в районах Торецка, посёлков Вишнёвое, Шевченко, Кирово и Новгородское и сёл Сокол, Волчье и Михайловка. Они отразили за сутки пять контратак украинской армии.

ВСУ потеряли до 370 военных, одну М777, одну 2А65 «Мста-Б», две гаубицы Д-30 калибра 122 мм, две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» калибра 100 мм и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства.

Более выгодные рубежи в течение суток заняли военные группировки российских войск «Восток». В ДНР они отразили контратаку штурмовой группы 123-й бригады теробороны ВСУ и нанесли удары по украинским подразделениям в районах посёлка Великая Новосёлка и сёл Ровнополь, Новоукраинка и Времевка.

Украинская армия потеряла до 130 военных, две боевые бронемашины, гаубицу FH-70 калибра 155 мм британского производства, гаубицу М198 калибра 155 мм американского производства и две Д-30.

«Уничтожены два полевых склада боеприпасов и склад военно-технического имущества ВСУ», — сообщил Конашенков.

Официальный представитель Министерства обороны также сообщил, что в течение суток российские военные группировки войск «Днепр» уничтожили три склада украинской армии, а также станцию РЭБ «Анклав-AD», две М777, одно орудие М119 калибра 105 мм и одну Д-30.

В течение суток подразделения Южной группировки российских войск освободили от ВСУ посёлок Спорное в ДНР. Украинская армия потеряла за сутки до 450 военных, сообщил Конашенков.