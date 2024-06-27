Москва, 27 июня, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшие сутки улучшили позиции на четырёх направлениях в зоне проведения спецоперации. Об этом 27 июня на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Более выгодные рубежи заняли подразделения группировок войск «Запад», «Восток», «Центр» и Южной группировки ВС России.

В общей сложности на этих направлениях Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли 1685 бойцов.

«Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новгородское и Торецк в ДНР», ― доложил военный.

Кроме того, на этом направлении российские войска отразили шесть контратак штурмовых групп 23-й, 41-й, 31-й, 68-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. В боях украинская армия потеряла до 345 военнослужащих.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли удары по позициям формирований 14-й, 21-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Невского в ЛНР, Синьковки в Харьковской области и Григоровки в ДНР. Потери противника составили до 585 военнослужащих.

Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Курахово и Константиновки в ДНР. ВСУ потеряли свыше 640 военнослужащих и бронетранспортёр.

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям 123-й бригады теробороны и 17-й бригады нацгвардии в районах Урожайного и Великой Новосёлки в ДНР. ВСУ потеряли более 115 военнослужащих, боевую бронированную машину и пять автомобилей.

Также ВС России отразили контратаку штурмовых групп 63-й механизированной бригады и две контратаки подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

В общей сложности потери ВСУ в технике в зоне ответственности четырёх группировок войск составили: три гаубицы М777 американского производства калибра 155 мм, гаубица 2А65 «Мста-Б» калибра 152 мм, 11 гаубиц Д-30 и Д-20, а также противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», САУ «Гвоздика», гаубицы М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, орудие М119 производства США.

Кроме того, российские силы уничтожили четыре склада артиллерийских боеприпасов, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и станцию радиоэлектронной разведки.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные группировки войск «Днепр» за сутки 25 июня уничтожили три склада с боеприпасами ВСУ и нанесли поражение живой силе и технике бригад украинской армии в районах Каменского, Нестерянки в Запорожской области и Тягинки в Херсонской области. Суточные потери ВСУ на этом направлении составили до 60 военных, а также две боевые машины пехоты, три автомобиля, 152-миллиметровое орудие Д-20, 105-миллиметровое орудие М119 американского производства.

В тоже время ВСУ в зоне ответственности группировки российских войск «Север» потеряли до 330 бойцов, а также американскую боевую машину пехоты Bradley. Под огонь российских войск попали личный состав и техника 3-й штурмовой, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ.