Москва, 1 июля, 2024, 13:43 — ИА Регнум. ВС России поразили места хранения и подготовки к применению беспилотных катеров Вооружённых сил Украины. Об этом 1 июля проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Река/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены: самолёты воздушных сил Украины на открытой стоянке и инфраструктура военного аэродрома, ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны также добавили, что ВС РФ за сутки уничтожили скопления живой силы противника в 124 районах.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков доложил, что в зоне спецоперации российские военные улучшили в течение суток положение на трёх направлениях.

Официальный представитель Министерства обороны также сообщил, что в течение суток российские военные группировки войск «Днепр» уничтожили три склада украинской армии, а также станцию РЭБ «Анклав-AD», две М777, одно орудие М119 калибра 105 мм и одну Д-30.

В течение суток подразделения Южной группировки российских войск освободили от ВСУ посёлок Спорное в ДНР. Украинская армия потеряла за сутки до 450 военных, сообщил Конашенков.