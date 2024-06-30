Москва, 30 июня, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Российские военные группировки войск «Днепр» уничтожили за минувшие сутки три склада с боеприпасами ВСУ, сообщил 30 июня официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ministry of Defence of the Russi/Global Look Press

«Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-AD» и три полевых склада боеприпасов ВСУ», — заявил спикер Минобороны.

Бойцы группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны и 22-й бригады нацгвардии в районах Ильинки Днепропетровской области, Золотой Балки, Ольговки и Тягинки Херсонской области.

По информации оборонного ведомства, суточные потери ВСУ составили до 105 военнослужащих. Также российские военные уничтожили восемь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 американского производства.

Как сообщало 30 июня ИА Регнум, подразделения Воздушно-десантных войск Рязанского полка из состава группировки войск «Днепр» при помощи ударного беспилотника поразили ретранслятор БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Отмечается, что для уничтожения цели российские военные использовали FPV-дрон, которому потребовалось несколько минут, чтобы пересечь Днепр и нанести удар. В результате поражения ретранслятора управление украинскими беспилотниками в этом районе было парализовано.

29 июня в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Днепр» в течение суток нанесли удары по позициям Вооружённых сил Украины в районах Пятихаток, Работино, Малой Токмачки в Запорожской области и Новотягинки в Херсонской области. Украинские войска потеряли до 100 человек личного состава, шесть автомобилей, гаубицу M777 американского производства, 152-миллиметровую гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика».

По данным оборонного ведомства, ВСУ потеряли за неделю в боях с российской группировкой войск «Днепр» до 740 военных. Российские войска ликвидировали три танка, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 — иностранного производства.