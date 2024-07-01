Краснодар, 1 июля, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Жителя Темрюка Краснодарского края, который ранее был задержан при попытке выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС России, приговорили к шести годам колонии строгого режима, сообщили 1 июля в региональном главном управлении ФСБ РФ.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Отмечается, что силовики задержали Руслана Орловского при попытке выезда на Украину в рамках работы по выявлению желающих вступить в ряды признанных в РФ террористическими украинских военизированных объединений. По данному факту было возбуждено уголовное дело о государственной измене.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники ФСБ 24 июня задержали в Крыму бывшего следователя МВД по подозрению в госизмене. Мужчина передавал СБУ личную информацию о гражданах, используя закрытые базы. Он работал старшим следователем в МВД Крыма в Симферополе.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Горловки по подозрению в работе на украинские спецслужбы. Задержанный публиковал в соцсетях видеоролики и комментарии, направленные на унижение человеческого достоинства в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку.

В Херсонской области задержали женщину, которая помогала ВСУ, собирая сведения о российских военных.

Её заподозрили в государственной измене. Гражданка России на допросе рассказала, что передавала в Киев данные о российских войсках и военной технике в октябре 2022 — ноябре 2023 годов. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

ФСБ 29 мая сообщила о задержании жителя Мелитополя, который собирал данные для Киева о расположении российских войск в Запорожской области. Своими действиями он не успел нанести ущерб безопасности России, и его решили выдворить из страны с запретом въезда.