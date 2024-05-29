Мелитополь, 29 мая, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Жителя Мелитополя выдворили из страны с запретом въезда за сбор информации о российских военных и поддержку украинских националистов в соцсетях, сообщило 29 мая Управление федеральной службы безопасности по Запорожской области.

Иван Шилов ИА Регнум

«Принято решение о выдворении и запрете въезда на территорию России на 20 лет», — говорится в сообщении.

Сотрудники управления ФСБ установили, что житель Мелитополя, действуя по идеологическим мотивам, предпринял попытку собрать и передать украинской стороне сведения о дислокации военной техники и военнослужащих российской армии на территории Запорожской области. В социальных сетях мужчина также распространял информацию, оправдывающую противоправную деятельность украинских националистических формирований.

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В ведомстве отметили, что украинский гражданин своими действиями не успел нанести ущерб безопасности России.

Как сообщало 15 мая ИА Регнум, гражданина Украины, проживающего в Запорожской области, выдворили из России за попытку передать украинской стороне данные о российской военной технике. Выяснилось, что житель города Пологи собирал информацию о дислокации российских военных и техники на территории области. В ФСБ подчеркнули, что он действовал по идеологическим мотивам. Въезд ему закрыли на 20 лет.

ФСБ 13 мая сообщила о вынесенном судом Крыма приговоре в отношении пятерых граждан Украины, которые собирали и передавали СБУ данные о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения российских военных в зоне СВО. Их приговорили к срокам от 11 до 16 лет колонии.