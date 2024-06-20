Донецк, 20 июня, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Горловки (ДНР) по подозрению в работе на украинские спецслужбы, сообщили в ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Задержанный публиковал в социальных сетях видеоролики и комментарии, направленные на унижение человеческого достоинства в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что сейчас сотрудники ФСБ проверяют задержанного на причастность к работе на украинские спецслужбы.

Оперативные материалы переданы в следственное управление СК России по Донецкой Народной Республике.

Как передавало ИА Регнум, прокуратура Луганской Народной Республики утвердила в отношении 51-летнего Александра Соколова обвинительное заключение по уголовному делу о шпионаже и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Согласно версии следствия, обвиняемый, будучи гражданином Украины, в период с октября 2022 года по февраль 2023 года собирал данные о перемещении российских военных и местах их дислокации, а также о маршрутах движения техники ВС России в ЛНР.

6 июня Верховный суд ЛНР приговорил жителя Кременского района Дениса Задираку к 12 годам лишения свободы за сбор и передачу украинским спецслужбам информации о перемещении и местах дислокации российских военных. По решению суда Задирака будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.