Симферополь, 24 июня, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму бывшего следователя МВД по подозрению в государственной измене. Мужчина сотрудничал с СБУ, сообщил 24 июня источник в региональных силовых структурах.

Евгений Биятов/РИА Новости

Задержанный ранее передавал СБУ личную информацию о гражданах, используя закрытые базы. Он работал старшим следователем в МВД Крыма в Симферополе.

«Информацию он передавал украинской стороне», — процитировала заявление источника «Российская газета».

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня управление ФСБ по Приморскому краю проинформировало о задержании мужчины, призывавшего к захвату действующей власти в районах, находящихся на границе с Китаем. Мужчину заключили под стражу в рамках уголовного дела, возбуждённого за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

Днём ранее ФСБ сообщило о задержании в Белгородской области россиянина 1996 года рождения, планировавшего участвовать на стороне ВСУ в боевых действиях. Его задержали в районе Белгорода при попытке незаконно выехать на Украину. Силовики возбудили уголовное дело по статьям о госизмене, приготовлении к преступлению, участию в деятельности террористической организации.