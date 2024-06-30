Вашингтон, 30 июня, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден плохо чувствовал себя во время теледебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, заявила первая леди страны Джилл Байден в Нью-Йорке на мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании супруга.

(сс) The White House Первая леди США Джилл Байден

Она уточнила, что глава Белого дома сам рассказал ей об этом после телевизионного эфира. Так он объяснил жене своё провальное выступление. Первая леди отметила, что попыталась успокоить супруга.

«Мы не намерены позволять 90 минутам определять те четыре года, которые ты являлся президентом», — сказала Джилл Байден действующему главе государства.

Сам американский лидер, в рамках выступления перед спонсорами, признался, что понимает тревогу среди демократов относительно дебатов. По мнению Байдена, его ответы на вопросы в Атланте были не самыми лучшими в карьере, как и его соперника Дональда Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня в Атланте (американский штат Джорджия) Байден и Трамп встретились на теледебатах, которые прошли в первый раз в рамках текущей кампании по выборам президента США, которые пройдут в ноябре 2024 года. Многие сторонники Демократической партии сочли речь действующего президента провальной. Они указали на то, что американский лидер постоянно запинался и путался, отвечая на вопросы.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Байден начал своё выступление в Атланте довольно слабо, но затем якобы исправился. Она утверждает, что у речи главы государства было сильное завершение.

Американский журналист Такер Карлсон, комментируя выступление Байдена на теледебатах, написал, что деменцию главы Белого дома можно заметить за десять тысяч миль. Он подчеркнул, что узнал о диагнозе демократа ещё до прошлых выборов и начал всем говорить о болезни политика, но его раскритиковали.