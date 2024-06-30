Киев, 30 июня, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что «настоящей победой» для Украины станет «недопущение уничтожения всего украинского» и вступление Украины в НАТО и ЕС.

MAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

«В практическом плане первая часть «настоящей победы» Зеленского — «не допустить полного уничтожения всего украинского», — заявил он в интервью The Philadelphia Inquierer.

В этой связи Зеленский вновь выступил за возвращение Украины к границам 1991 года.

Вторым компонентом «настоящей победы», по его словам, станет обеспечение безопасности страны в настоящем и будущем. По мнению главы киевского режима, экономическую безопасность страны обеспечит вхождение Украины в Евросоюз, а физическую — вступление в НАТО.

В интервью Зеленский вновь отказался от переговоров с Москвой, настаивая на том, что они якобы не положат конец конфликту.

Как сообщало ИА Регнум, в июне президент Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности Москвы к переговорам, но они должны быть основаны на реальности. Кремль и МИД также отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи напомнил о том, что Киев последовательно отказывается от переговоров и отрицает возможность каких-либо переговоров с Москвой.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 24 июня назвал мирную инициативу Путина результатом трезвого и конструктивного анализа сложившихся реалий. Дипломат также отмечал, что Москва готова разговаривать с Западом по вопросу украинского конфликта, но на равноправной, а не ультимативной основе.