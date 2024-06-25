Минск, 25 июня, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Москва готова разговаривать с Западом по теме Украины, но на равноправной основе, а не на основе ультиматума. Об этом 25 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Минске со студентами, слушателями и преподавателями Академии управления при президенте Белоруссии.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Мы не уходим от разговора с Западом, но готовы это делать исключительно на равноправной основе. Для этого есть площадки», — сказал он.

Министр добавил, что разговор об урегулировании конфликта на Украине нужно начинать с чистого листа, без каких-либо заготовок Запада. Он подчеркнул, позицию России по данному вопросу обозначил президент Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня Путин заявил о готовности российской стороны к проведению мирных переговоров по Украине, для чего Киеву нужно вывести войска из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей и отказаться от планов по вхождению в НАТО. Глава государства также указал на необходимость зафиксировать в мирных соглашениях права русскоязычного населения Украины и отменить западные санкции.

Лавров 24 июня назвал мирную инициативу президента России результатом трезвого и конструктивного анализа сложившихся реалий. Глава МИД подчеркнул, что Москва ни с кем не ведёт подпольных переговоров по Украине.

Мирная инициатива России может урегулировать конфликт на Украине и перевести его в дипломатическое русло, заявил Путин в приветствии участникам «Примаковских чтений» 25 июня.