Берлин, 30 июня, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Позиция канцлера Германии Олафа Шольца в вопросах помощи киевскому режиму делает его «канцлером вечной войны», заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Экс-генсек отметил, что сейчас Германия является второй после США старой по объему оказанной помощи Киеву. Но канцлер нерешителен в вопросах передачи ВСУ оружия. Расмуссен напомнил, что ранее в Германии шли долгие дискуссии о поставках танков Leopard, а теперь Шольц отказывается поставлять ракеты большой дальности Taurus.

«Шольц хочет позиционировать себя «канцлером мира», но подобные решения сделают его лишь «канцлером вечной войны», — подчеркнул бывший генсек в интервью телеканалу n-tv.

Он также призвал Шольца как можно быстрее одобрить поставку Taurus Украине и снять все ограничения на применение западных вооружений.

Как сообщало ИА Регнум, Германия отказывается передавать Украине ракеты Taurus, опасаясь их применения для ударов по Крыму. К такому выводу пришёл министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Он считает, что всё больше европейских стран должны последовать примеру Лондона и поставлять оружие, разрешая его использование для ударов по территории России, включая Крым, который британцы считают украинским.

В начале мая немецкий канцлер на встрече с жителями города Люнебурга со смехом ответил на вопрос о нежелании передавать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. По его словам, не всё оружие можно передавать без строгого контроля. Эти дальнобойные ракеты можно поставлять при условии, что за их использованием сохраняется строгий контроль, добавил он.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что обсуждение применения немецкого оружия по Крымскому мосту относится к бесплодным фантазиям. Он добавил, что, если Taurus попадут в ту часть Крымского моста, которую Берлин признаёт как российскую территорию, это уже будет нарушением конституции Германии.