Москва, 13 марта, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Переговоры немецких офицеров на тему возможных ракетных ударов по Крымскому мосту призваны напугать Россию, но это не более чем фантазия. Своим выводом в интервью телеведущему Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости» поделился президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

«В Германии существуют проблемы конституционного характера. Они правильно же говорят: а если эти Taurus попадут в ту часть Крымского моста, которая, безусловно, даже по их понятиям является российской территорией — это нарушение конституции ФРГ», — добавил российский лидер.

По мнению Путина, немецкая оппозиция ведёт себя ещё более агрессивно. Интересно, до чего они договорятся, Россия внимательно следит за этим, подчеркнул президент.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в своём Telegram-канале полную аудиозапись разговора четырёх высокопоставленных немецких офицеров, в котором они обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост. Продолжительность опубликованной беседы составила 38 минут. Разговор вёлся на немецком языке.

Заявления немецких офицеров носят террористический характер, при этом возможные удары по Крымскому мосту не имеют военной цели и могут являться лишь имиджевым мероприятием, отметил эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин. По его мнению, обсуждением таких тем западные политики проверяют реакцию общества своих стран на потенциальный конфликт с Россией. Теракты осуществляются для нагнетания эмоций и являются одним из способов, используемых слабой стороной конфликта. Поэтому не стоит поддаваться паническим настроениям и страхам, так как это только на руку противнику, добавил Костикин.