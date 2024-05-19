Лондон, 19 мая, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Германия отказывается передавать Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты Taurus, опасаясь их применения для ударов по Крыму. Об этом министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил в интервью Sky News.

Иван Шилов ИА Регнум

«У Германии есть возможность предоставить эти дальнобойные ракеты, но они не позволяют использовать их для ударов по Крыму», — отметил министр.

Шэппс настаивал, что всё больше стран Европы должны последовать примеру Великобритании и поставлять оружие, разрешая его использование для ударов по территории России, включая Крым, который Лондон считает украинским.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта бундестаг проголосовал против очередной резолюции, предлагающей отправить Киеву ракеты Taurus. За рекомендацию комитета парламента по внешней политике отклонить резолюцию выступили 495 депутатов из 690, против — 190, ещё пятеро воздержались.

Такой выбор депутат немецкого парламента Сара Вагенкнехт объяснила тем, что применение немецких крылатых ракет Taurus по территории России фактически стало бы объявлением войны. Поставку ракет депутат назвала границей, переступив которую, Германия станет участницей конфликта.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Берлин уже передал или запланировал военную помощь Киеву в размере 28 млрд евро, что, по его словам, значительно больше, чем у других стран Евросоюза. Поэтому дискуссии о передаче ракет Taurus канцлер счел смешными.

3 мая в Министерстве иностранных дел России предупредил Запад об ударе возмездия в случае атаки на Крым. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова напомнила, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат сокрушительный удар возмездия.

Позднее, 6 мая, в МИД России вызвали британского посла Найджела Кейси. Причиной послужило заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Украина имеет право наносить удары произведённым в королевстве оружием по российским регионам. После визита посол выглядел растерянным и молча покинул территорию посольства.