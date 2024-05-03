Люнебург, Германия, 3 мая, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с жителями города Люнебурга со смехом ответил на вопрос о нежелании передавать Киеву дальнобойные ракеты Taurus, сообщило издание Bild.

ТАСС/picture alliance / /photothek.de Олаф Шольц

Отвечая на вопрос о Taurus, он заявил, что политики не могут в подобных вопросах вести диалог как друзья. Не всё оружие можно передавать без строгого контроля. Эти дальнобойные ракеты можно поставлять при условии, что за их использованием сохраняется строгий контроль.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3886325" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Канцлер Германии Шольц со смехом ответил на вопрос о ракетах Taurus для Киева

«И здесь нельзя вести дебаты, словно между друзьями: «Ты что, мне не доверяешь?» Конечно, я доверяю моему другу. Но тем не менее я бы не стал давать каждому всё оружие», — объяснил Шольц и рассмеялся.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля Шольц заявил, что Германия смогла бы передать Украине Taurus, только если бы сохранила контроль над их использованием ВСУ. Поскольку это значило бы включиться в боевые действия, Берлин не станет этого делать.

За три дня до этого, 24 апреля, Шольц рассказал на встрече с британским премьер-министром Риши Сунаком о нежелании вступать в войну с Россией. Он заявил, что Берлин только помогает Украине, чтобы она «могла защищаться».

На Украине Taurus собираются использовать для атак на Крымский мост. Об этом 7 апреля заявил глава ГУ разведки украинского минобороны Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Информация о планах Германии поставить Taurus Киеву для атак на Крымский мост появилась в Сети 1 марта. Этот вопрос обсуждали высокопоставленные офицеры бундесвера.

Комментируя эту информацию, президент Владимир Путин заявил, что обсуждение применения немецкого оружия по Крымскому мосту относится к бесплодным фантазиям. Если Taurus попадут в ту часть Крымского моста, которую Берлин признаёт как российскую территорию, это уже будет нарушением конституции Германии.