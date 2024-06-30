Будапешт, 30 июня, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал появление нового альянса правых в Европарламенте, куда войдут Австрийская партия свободы Герберта Кикля и партия АНО 2011 экс-премьера Чехии Андрея Бабиша, сообщило 30 июня агентство Associated Press (AP).

Lev Radin/Global Look Press

«Орбан в воскресенье представил новый альянс с австрийской ультраправой Партией свободы и главной чешской оппозиционной партией», — сообщило издание.

Премьер Венгрии прибыл в Вену, где представил альянс «Патриоты за Европу», в который вошли его партия «Фидес — Венгерский гражданский союз», Австрийская партия свободы и партия АНО. По результатам прошедших выборов в Европарламент Австралийская партия свободы получила шесть мест, «Фидес — Венгерский гражданский союз» — 11 мест, а АНО — семь. Партии объединяет схожесть позиций по вопросам миграции и России.

«Европейцы хотят трёх вещей: мира, порядка и развития», — заявил Орбан в Вене, добавив, что вместо этого они получают войну, миграцию и стагнацию.

Объединение трёх правых партий должно привлечь законодателей ещё как минимум из четырех стран Евросоюза.

Лидеры трёх партий подписали манифест альянса, в котором осудили предполагаемые планы ЕС по созданию европейского центрального государства и обязались ставить в приоритет суверенитет над федерализмом.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня депутат Европарламента от партии «Зеленых» Даниэль Фройнд направил письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю с требованием отменить председательство Венгрии в Совете ЕС. В письме, в частности, Фройнд напомнил, что правительство Венгрии сравнило политику ЕС с диктатурой.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступал против 14-го пакета антироссийских санкций. По его словам, введённые санкции противоречат интересам Будапешта в области энергетики и могут поставить под угрозу энергетическую безопасность страны.

Издание Spiegel со ссылкой на собственные источники 23 июня сообщило, что правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) намерена создать в Европарламенте фракцию «Суверенисты», которая будет стремиться к нормализации отношений с Россией.

Выборы в Европейский парламент прошли с 6 по 9 июня во всех странах Евросоюза. По предварительным итогам, партии президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца потерпели поражение, набрав лишь 15,4 и 13,9% голосов. Комментируя выборы в Европарламент, Орбан 10 июня заявил, что их итоги замедлили поезд, ведущий ЕС к войне.