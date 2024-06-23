Берлин, 23 июня, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) намерена создать в Европарламенте (ЕП) фракцию «Суверенисты», которая будет стремиться к нормализации отношений с Россией и избавлению от гегемонии Евросоюза, сообщает издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Thomas Banneyer/Global Look Press

Предполагается, что фракция объединит ряд европейских крайне правых партий. Для её создания нужны по меньшей мере 23 депутата из семи стран. Самой АдГ принадлежат 15 мест в новом Европарламенте.

Учредительное заседание новой фракции должно состояться 27 июня в одном из помещений Европарламента. В неё могут войти представители румынской партии SOS, испанской «Вечеринка окончена», греческой «Ники», польской «Конфедерации», венгерской «Наша Родина», а также Сара Кнафо из французской правой партии Эрика Земмура «Реконкиста», говорится в материале.

АдГ ищет варианты формирования альтернативных альянсов в Европарламенте после того, как в конце мая перед выборами в ЕП всех представителей этой партии исключили из фракции «Идентичность и демократия» (ID). Это произошло на фоне череды скандалов вокруг политика от АдГ Максимилиана Кра.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в июне АдГ набрала 15,6% голосов на выборах в Европарламент в Германии и заняла второе место. Впервые в истории страны такой результат на общенациональных выборах получила крайне правая партия. На первом месте — консервативный блок ХДС/ХСС с 30% голосов. СДПГ потерпела провал, набрав только 13,9% голосов избирателей.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что убедительная победа на выборах в Европарламент сил, оппозиционных действующему руководству Франции и Германии, отправит лидеров двух этих стран Эммануэля Макрона и Олафа Шольца «на свалку истории».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на тенденцию к повышению популярности правых партий в Европарламенте. Он добавил, что рост популярности правых партий виден невооружённым взглядом.