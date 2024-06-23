АдГ создаст в Европарламенте дружественную России фракцию
Spiegel: АдГ хочет создать в Европарламенте дружественную России фракцию
Берлин, 23 июня, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) намерена создать в Европарламенте (ЕП) фракцию «Суверенисты», которая будет стремиться к нормализации отношений с Россией и избавлению от гегемонии Евросоюза, сообщает издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.
Предполагается, что фракция объединит ряд европейских крайне правых партий. Для её создания нужны по меньшей мере 23 депутата из семи стран. Самой АдГ принадлежат 15 мест в новом Европарламенте.
Учредительное заседание новой фракции должно состояться 27 июня в одном из помещений Европарламента. В неё могут войти представители румынской партии SOS, испанской «Вечеринка окончена», греческой «Ники», польской «Конфедерации», венгерской «Наша Родина», а также Сара Кнафо из французской правой партии Эрика Земмура «Реконкиста», говорится в материале.
АдГ ищет варианты формирования альтернативных альянсов в Европарламенте после того, как в конце мая перед выборами в ЕП всех представителей этой партии исключили из фракции «Идентичность и демократия» (ID). Это произошло на фоне череды скандалов вокруг политика от АдГ Максимилиана Кра.
Как сообщало ИА Регнум, ранее в июне АдГ набрала 15,6% голосов на выборах в Европарламент в Германии и заняла второе место. Впервые в истории страны такой результат на общенациональных выборах получила крайне правая партия. На первом месте — консервативный блок ХДС/ХСС с 30% голосов. СДПГ потерпела провал, набрав только 13,9% голосов избирателей.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что убедительная победа на выборах в Европарламент сил, оппозиционных действующему руководству Франции и Германии, отправит лидеров двух этих стран Эммануэля Макрона и Олафа Шольца «на свалку истории».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на тенденцию к повышению популярности правых партий в Европарламенте. Он добавил, что рост популярности правых партий виден невооружённым взглядом.