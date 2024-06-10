Будапешт, 10 июня, 2024, 23:44 — ИА Регнум. Итоги выборов в Европейский парламент показали, что жители Евросоюза стремятся дать отпор политическим силам, ведущим Европу к новой войне. Об этом в интервью телеканалу M1 10 июня заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подчеркнув, что выборы прошли в соответствии с его ожиданиями.

Annegret Hilse/SVEN SIMON/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«В ходе кампании я говорил только о том, что выборы в Европарламент — это возможность замедлить или остановить всё более быстрое сползание европейских политиков в войну. Сначала в Европе, потом в США», — указал Орбан.

Венгерский премьер-министр подчеркнул, что политические партии, стремящиеся к миру, по его оценкам, смогли одержать победу, заручившись большей поддержкой среди избирателей.

По словам Орбана, предстоящие парламентские выборы во Франции, которые назначены на 30 июня и 7 июля, в случае победы на них партий, выступающих за мир, могут положить начало процессу «остановки поезда», ведущего Европу к новой войне.

Как передавало ИА Регнум, выборы в Европейский парламент состоялись в период с 6 по 9 июня во всех странах Евросоюза. По предварительным итогам, партии президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца потерпели поражение, набрав лишь 15,4 и 13,9% голосов. Как указала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, поражение партий лидеров Франции и ФРГ стало заслуженным и подтверждающим их несостоятельность. При этом, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, по итогам выборов большинство в Европарламенте якобы станет «проевропейским и проукраинским».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами 10 июня заявил, что большинство останется за проевропейскими и проукраинскими политическими силами. При этом он указал на рост популярности правых партий в Европарламенте.