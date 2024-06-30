Париж, 30 июня, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал на выборах в Национальное собрание (нижняя палата парламента страны) в городе Ле-Туке. Об этом 30 июня сообщил телеканал BFM-TV.

Global Look Press

Отмечается, что французский лидер вместе с супругой Бриджит Макрон отдали голоса в городе Ле-Туке, который находится на берегу пролива Ла-Манш.

Как сообщало ИА Регнум, утром 30 июня в европейской части территории Франции начался первый тур выборов в нижнюю палату парламента. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени и будут работать до 18:00 (09:00―19:00 мск).

Макрон 9 июня после провала его партии «Ренессанс» на выборах в Европарламент объявил о роспуске Национального собрания и досрочных выборах. Президент Франции заявил, что это нужно из-за того, что стране необходимо чёткое парламентское большинство.

Партия французского лидера по итогам прошедших с 6 по 9 июня выборов в Европарламент заняла второе место, набрав в два раза меньше голосов (15,4%), чем оппозиционная правая партия «Национальное объединение» (32%).

Радиостанция Europe-1 сообщила, что Макрон после этого провёл с окружением обсуждение возможности своей отставки в случае победы на выборах правых сил, а агентство Bloomberg уточнило, что решение президента Франции о роспуске парламента вызвало хаос и недовольство среди членов его партии. Позднее Макрон заявил, что не будет уходить с поста президента при любом итоге выборов в Национальное собрание.

Корреспондент Адам Парсонс 30 июня написал, что затеянная Макроном авантюра с досрочными выборами во Франции может привести к печальным последствиям для него самого. Он пояснил, что опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что в голосовании может победить правая партия «Национальное объединение», возглавляемая Марин Ле Пен.