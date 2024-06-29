Москва, 29 июня, 2024, 21:48 — ИА Регнум. Российские военные нанесли ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с военной техникой ВСУ в Запорожской области. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба Министерства обороны.

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«Расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанёс ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ в районе населённого пункта Украинка в Запорожской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара уничтожены: личный состав ВСУ, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», боевая машина пехоты БМП-2, бронетранспортёры М113 производства США, топливозаправщики и другой грузовой автомобильный транспорт.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны России 29 июня сообщило, что операторы российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили на территории Одесской области зенитный ракетный комплекс С-300ПС ВСУ.

28 июня Вооружённые силы России уничтожили украинскую ракетную установку M270 A1 MLRS американского производства в Харьковской области. В Минобороны добавили, что в результате удара также уничтожены транспортно-заряжающие автомобили с боекомплектом.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 28 июня проинформировал, что российские бойцы уничтожили за неделю шесть пусковых установок РСЗО HIMARS и одну MLRS украинской армии. При этом комплекс MLRS уничтожили вместе с иностранными специалистами, которые обеспечивали её работу.