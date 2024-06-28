Москва, 28 июня, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили за неделю шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS и одну MLRS украинской армии. Об этом 28 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Виктор Антонюк/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил за неделю уничтожены шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня M142 HIMARS», — сказал он.

Генерал добавил, что российские военные уничтожили пусковую установку М270 MLRS, транспортно-заряжающую машину вместе с иностранными специалистами, обеспечивавшими применение техники.

Кроме того, поражены три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей «П-18».

Как передавало ИА Регнум, 27 июня Конашенков сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы российские военные группировки войск «Днепр» уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS, а также гаубицу М777 американского производства, гаубицу FH-70 британского производства и САУ «Гвоздика».

26 июня Конашенков проинформировал, что Вооружённые силы уничтожили три пусковые установки и транспортно-заряжающую машину HIMARS, а также обслуживавших их иностранных специалистов. Российские военные также нанесли удары по цеху сборки и местам подготовки к запуску дронов, а также по скоплениям личного состава и военной техники ВСУ в 109 районах.