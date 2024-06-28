Москва, 28 июня, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Российские бойцы в ходе ракетного удара оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М» уничтожили на территории Харьковской области украинскую ракетную установку М270 А1 MLRS, произведённую в США, сообщила 28 июня пресс-служба Минобороны России.

РИА Новости

Операторы дронов отследили передвижение вражеской установки. Она заехала в ангар в посёлке Шевченково в Купянском районе. Удар по сооружению нанесли, когда в нём были в том числе специалисты по эксплуатации американской техники. После атаки в ангаре сдетонировал боекомплект установки.

«В результате удара уничтожены: боевики ВСУ, пусковая установка РСЗО М270 А1 MLRS, автомобиль сопровождения, транспортно-заряжающие автомобили с боекомплектом, которые были укрыты в ангаре», — говорится в сообщении Минобороны.

Министерство опубликовало видео, как российские военнослужащие отслеживают и уничтожают ракетную установку.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 28 июня заявил, что российские бойцы в течение прошедшей недели уничтожили у ВСУ шесть пусковых установок РСЗО HIMARS и одну MLRS. При этом комплекс MLRS уничтожили вместе с иностранными специалистами, которые обеспечивали её работу.

15 июня Конашенков также сообщил об уничтожении российскими войсками за сутки установок HIMARS и MLRS, а также 122-мм САУ2С1 «Гвоздика». Всего, по данным на 28 июня, ВС России уничтожили 1357 украинских боевых машин РСЗО.