Вашингтон, 29 июня, 2024, 19:45 — ИА Регнум. В США заявили о кошмарных последствиях действий НАТО в отношении России. Мир находится на пороге нового кубинского ракетного кризиса, заявил профессор истории и глава Института ядерных исследований американского университета в Вашингтоне Питер Кузник в интервью журналу The American Conservative (TAC).

Иван Шилов ИА REGNUM

Он не исключил открытой войны между НАТО и Россией.

«Третья мировая война становится не просто одним из возможных кошмарных исходов, а концом человеческой цивилизации в целом», — подчеркнул профессор.

По словам Кузника, причиной возможного ракетного кризиса стал не только конфликт России с киевским режимом, но и последние действия НАТО, спровоцировавшие эскалацию вооружённого столкновения на Украине.

В материале отмечается, что эскалацию реально остановить, если обе стороны будут соблюдать существующие договоры и придерживаться умеренной позиции.

Ранее ряд европейских политиков заявлял о подготовке Европы к возможному вооружённому конфликту с Россией. Как сообщало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что между Россией и Европой в скором времени может вспыхнуть война. При этом Макрон отметил, что конфликта якобы можно избежать, если усилить поддержку Киева. Французский лидер также призвал к укреплению обороны Европы.

О возможной угрозе для западных стран 17 апреля заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Глава ЕК призвала организацию разрабатывать и производить следующее поколение военной техники, способной обеспечить победу в боевых действиях.

4 апреля глава минобороны Великобритании Грант Шэппс призвал страны НАТО задуматься о будущем альянса, потому что мир якобы вступил из послевоенного в предвоенный период. По мнению министра, угроза для НАТО якобы исходит от России, Ирана, Китая и КНДР, а для её сдерживания альянсу стоит продолжать оказывать помощь Киеву и увеличивать военные расходы.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал бредом разговоры о возможном нападении страны на Европу, отметив, что подобные заявления служат лишь оправданием гонки вооружений. Он добавил, что сейчас отношения России с рядом европейских государств деградировали, притом не по вине Москвы.

У России нет и не было планов по нападению на кого бы то ни было, включая страны Североатлантического альянса, заявила 6 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Именно Запад объявил Россию прямой угрозой. Это указано в доктринальных документах НАТО, куда входят Вашингтон, Лондон, весь Брюссель, добавила дипломат.