Москва, 29 июня, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Россия добилась возвращения с Украины двоих священников канонической Украинской православной церкви, сообщила 29 июня уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале.

РИА Новости / Илья Питалев

«Возвращены в Россию священники Украинской православной церкви Московского патриархата Н. Закроец и А. Лунегов», — написала она.

Омбудсмен подчеркнула, что их удалось вернуть только в результате огромной работы, проделанной российской стороной. Москалькова напомнила, что недавно получилось добиться освобождения и возвращения с Украины митрополита Тульчинского и Брацлавского УПЦ Ионафана. Она надеется, что гуманитарные процессы получится развивать.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня стало известно, что украинские власти по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла освободили митрополита Ионафана, приговорённого к пяти годам заключения. Его осудили в августе 2023 года. Глава Русской православной церкви (РПЦ) назвал обвинения абсурдными.

25 июня патриарх Кирилл принял освобождённого митрополита в Даниловом монастыре в Москве и наградил орденом преподобного Сергия Радонежского I степени. Глава РПЦ заявил, что священнослужителя приговорили к заключению за то, что он сохранил верность Русской православной церкви.

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что митрополита Ионафана освободили при участии папы Римского Франциска. По информации священника, понтифик пытается добиться освобождения и других архиереев, которых преследуют на Украине.