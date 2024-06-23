Москва, 23 июня, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Освобождению митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких), которого на Украине приговорили к пяти годам лишения свободы, по просьбе патриарха Московского и всея Руси Кирилла способствовал папа Римский Франциск. Об этом сообщил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

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«Владыку Ионафана освободили из-за вмешательства аапы Франциска по просьбе святейшего», — цитирует его «Газета.Ru».

По его словам, в настоящее время глава Франциск работает над освобождением и других архиереев, которых преследуют на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 22 июня в отделе внешних церковных связей Московского патриархата сообщили, что по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла удалось добиться освобождения митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана.

В августе 2023 года Винницкий городской суд приговорил митрополита Ионафана по абсурдным обвинениям, подчёркивал патриарх Кирилл.

Глава РПЦ обратился к предстоятелям православных церквей, религиозным деятелям и представителям международных организаций. Всё это время владыка Ионафан находился под домашним арестом.

В марте 2024 у иерарха случился инсульт, его госпитализировали. В ближайшее время нуждающийся в лечении и медицинской реабилитации митрополит Ионафан прибудет в Москву.