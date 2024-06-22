Москва, 23 июня, 2024, 02:29 — ИА Регнум. По ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла удалось добиться освобождения митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, приговорённого на Украине к пяти годам лишения свободы. Об этом 22 июня сообщили на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Официальное интернет-представительство президента России Патриарх Кирилл

В августе 2023 года Винницкий городской суд приговорил митрополита Ионафана по абсурдным обвинениям, подчёркивал патриарх Кирилл.

Глава РПЦ обратился к предстоятелям православных церквей, религиозным деятелям и представителям международных организаций. Всё это время владыка Ионафан находился под домашним арестом.

В марте 2024 у иерарха случился инсульт, его госпитализировали.

На заседании 18 июня Винницкий апелляционный суд не изменил решение суда первой инстанции, осудившего Ионафана за «действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность Украины». Владыка не признал вину.

В ближайшее время нуждающийся в лечении и медицинской реабилитации митрополит Ионафан прибудет в Москву.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский аннулировал гражданство у 13 священников Украинской православной церкви (УПЦ). В списке лишённых гражданства числится митрополит Тульчинский и Брацлавский УПЦ Ионафан, против которого СБУ выдвинула обвинение в разжигании розни. После этого священник попал в больницу из-за проблем с сердцем. Также гражданство аннулировали у викария Тульчинской епархии, епископа Ладыжинского Сергия.

24 апреля 2024 года Союз православных журналистов сообщил об аресте сотрудниками СБУ наместника Святогорской лавры Украинской православной церкви митрополита Святогорского Арсения. Также в лавре, расположенной на временно оккупированной Киевом части территории ДНР, прошли обыски. Митрополита Арсения задержали и повезли в Славянск на допрос.

Арест наместника Святогорской лавры митрополита Арсения провели по надуманным основаниям. Это решение киевских властей является очередной карательной мерой против публичных спикеров Украинской православной церкви, отреагировал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Так называемая Православная церковь Украины — это компания ряженых, которые святотатствуют в православных храмах и будут за это наказаны, заявил патриарх Кирилл. Раскол уйдет в небытие, а православная вера снова укрепится на Руси, и в первую очередь на украинской земле, подчёркивал глава РПЦ.