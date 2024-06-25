Москва, 25 июня, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Патриарх Кирилл наградил в Даниловом монастыре орденом преподобного Сергия Радонежского I степени освобождённого из украинской тюрьмы митрополита УПЦ Тульчинского и Брацлавского Ионафана, сообщили 25 июня в пресс-службе патриарха.

Патриарх Кирилл тепло приветствовал митрополита Ионафана и отметил, что пребывание в плену наложило свой отпечаток на священника. Он рассказал о пути, который проделал митрополит. В заключение на Украине он попал, потому что не захотел предать свои убеждения и отказаться от присяги РПЦ.

«В знак благодарности тебе с выражением искренней признательности за понесённые тобой труды и подвиги хотел бы вручить тебе патриаршую награду», — заявил глава РПЦ.

Как передавало ИА Регнум, на Украине митрополита УПЦ Ионафана освободили из заключения по ходатайству патриарха Кирилла. Глава РПЦ 22 июня рассказал, что Винницкий городской суд отправил священника под арест в августе прошлого года по абсурдным обвинениям.

Затем суд приговорил митрополита к пяти годам заключения. В марте у Ионафана произошёл инсульт и его доставили в больницу.

Патриарх Кирилл добился освобождения митрополита УПЦ, обратившись за содействием к предстоятелям православных церквей, религиозным деятелям и представителям международных организаций.

Как сообщил 23 июня глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, освобождению митрополита Ионафана способствовал папа Римский Франциск.