Москва, 29 июня, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Суд отправил под домашний арест собственницу здания в подмосковном Фрязино, где произошёл пожар и погибли люди. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Сергей Савостьянов / ТАСС

«Судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 24 августа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ей предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших гибель шести человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Как передавало ИА Регнум, в административном здании во Фрязино 24 июня вспыхнул пожар, площадь которого составила пять тысяч квадратных метров. В результате этого выгорели семь этажей, возгорание удалось полностью потушить только днём 25 июня. Погибли шесть человек, и ещё один попал в больницу.

СК возбудил уголовное дело в связи с гибелью людей при пожаре. Одной из возможных причин происшествия назвали неисправность электропроводки.

Собственницу задержали 28 июня. По данным следствия, в 2014 году она вступила в наследство после смерти супруга. С 2021 года здание находилось в ведении ООО «Исприн», в числе руководства которого оказались люди из близкого окружения собственницы, что позволило ей продолжить получать прибыль от сдачи в аренду помещений. По данным СК, должностные лица не обеспечили контроль за техническим состоянием электропроводки и соблюдением требований пожарной безопасности помещений.

Замгендиректора компании «Исприн» и представителя собственника задержали 26 июня. Щёлковский городской суд 27 июня их арестовал. Их обвинили в оказании услуг, повлекших гибель людей в результате пожара.