Фрязино, Московская область, 25 июня, 2024, 09:56 — ИА Регнум. Одной из возможных причин пожара в здании в подмосковном Фрязино является неисправность проводки, сообщили 25 июня в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Одной из возможных версий является неисправность электропроводки», — сообщили в ведомстве.

Специалисты установили, что пожар произошёл в помещении на пятом этаже. Оттуда огонь распространился на большую площадь внутри здания. В результате обрушились перекрытия.

«К настоящему времени известно о шести погибших, точное количество устанавливается», — сообщили в ведомстве.

СК РФ сообщил также, что помещения в здании арендовали различные организации — в общей сложности порядка 50 арендаторов.

Следователи провели обыски в местах проживания директоров организации, управляющей зданием, и арендующих помещения организаций. Также в рамках уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст.109 УК РФ) проходят допросы.

Криминалисты продолжают работу на месте ЧП, чтобы установить очаг возгорания и причину пожара.

Как сообщало ИА Регнум, пожар в административном здании во Фрязино вспыхнул во второй половине дня 24 июня. Сначала горел центр здания, затем огонь распространился на площадь пять тысяч квадратных метров. Поздно вечером открытое горение в здании ликвидировали.

В результате пожара выгорели семь этажей. Telegram-канал «112» сообщил о восьми погибших. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст.109 УК РФ).