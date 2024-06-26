Фрязино, Московская область, 26 июня, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Заместителя гендиректора компании «Исприн» и представителя собственника административно-промышленного здания в подмосковном Фрязино, где ранее произошёл пожар, в результате которого погибли люди, задержали. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по региону.

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«В рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате пожара в административно-промышленном здании во Фрязино (ч. 3 ст. 238 УК РФ) следователем ГСУ СК России по Московской области задержан заместитель генерального директора ООО «Исприн», а также представитель собственника здания», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что, по информации следователей, с 2021 года здание находилось в ведении ООО «Исприн», привлечённого для обеспечения сохранности имущества при проведении банкротства скончавшегося собственника-должника. Следствие установило, что замгендиректора вступил в сговор с представителем собственника здания для предоставления арендаторам помещений, за что они получали от последних денежные средства за коммунальные услуги.

При этом безопасность этих услуг, выразившаяся в отсутствии контроля за техническим состоянием электропроводки и нарушении требований пожарной безопасности помещения, не была обеспечена.

«В результате, предположительно, неисправности электрической проводки 24 июня на пятом этаже здания произошло возгорание, после чего огонь распространился на большую площадь внутри помещений», — отмечается в сообщении.

В ведомстве отметили, что на данный момент известно о шести погибших, добавив, что причиной этого в том числе стало нарушение требований пожарной безопасности: отсутствие систем сигнализации, оповещения и пожаротушения, а также блокировка пожарных выходов.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня в административном здании во Фрязино вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров, в результате него выгорели семь этажей. Пожар полностью потушили днём 25 июня.

СК возбудил уголовное дело в связи с гибелью людей при пожаре. Ведомство сообщило, что известно о шести жертвах. До этого СМИ сообщали, что при пожаре погибли восемь человек.

Вечером 25 июня административное здание во Фрязино снова задымилось. Дым шёл с верхних этажей. Позднее в этот же день представитель экстренных служб сообщил о полной ликвидации нового пожара в здании.