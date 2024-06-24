Фрязино, Московская область, 24 июня, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Огонь охватил семь этажей административного здания в подмосковном Фрязино, сообщила газета aif.ru.

По информации издания, все семь этажей почти полностью выгорели. Уточнялось, что уточнил, что огонь распространился со второго по восьмой этажи.

По информации губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, есть угроза распространения пламени на все здание. В тушении участвуют более 130 человек и 50 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, крупный пожар в административном здании в городе Фрязино вспыхнул 24 июня. Возгоранию присвоили третий ранг сложности. Площадь пожара быстро увеличивалась и по последним имеющимся данным составляла 5 тыс. кв. м. В МЧС отмечали, что тушение осложняет наличие внутри здания баллонов с газовоздушной смесью. Для ликвидации пожара в город направили два вертолёта Ка-32 Московского авиационного центра.

В оперативных служба сообщили, что не удалось установить связь с шестью людьми в горящем здании. Они оказались заблокированы внутри строения. Ранее Telegram-канал «112» сообщал о восьми погибших. Следственный комитет сообщал о двух погибших. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.