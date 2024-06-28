Фрязино, Московская область, 28 июня, 2024, 11:17 — ИА Регнум. В Московской области задержали собственницу административно-промышленного здания во Фрязино, где ранее произошёл пожар, в результате которого погибли несколько человек. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по региону.

РИА Новости/Григорий Сысоев

«В рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате пожара во Фрязино (ч. 3 ст. 238 УК РФ) следователем ГСУ СК России по Московской области задержана собственница административно-промышленного здания», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что здание с 2014 года находится в собственности у жительницы Калуги, вступившей в наследство после смерти мужа. Последнего в 2019 году признали банкротом и ввели процедуру реализации его имущества.

При этом с 2021 года здание находилось в ведении ООО «Исприн», в числе руководства которого были люди из близкого окружения собственницы. Это позволило ей продолжать получать прибыль от сдачи в аренду помещений, хотя имущество здания было в конкурсной массе по делу о банкротстве.

«На допросе у следователя подозреваемая написала явку с повинной и дала признательные показания», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что допрошенные следователями арендаторы показали, что в здании фактически не проверяли пожарную безопасность, несмотря на многочисленные проблемы, включая проблемы с электропроводкой.

«В этой связи следователем возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля (ч. 3 ст. 293 УК РФ), в рамках которого в настоящее время проводятся обыски», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня Щёлковский городской суд арестовал заместителя генерального директора ООО «Исприн» и представителя собственника здания по делу о пожаре в бывшем здании НИИ во Фрязино. Их обвиняют в оказании услуг, повлекших гибель людей в результате пожара.

В административном здании во Фрязино 24 июня вспыхнул пожар, площадь которого составила пять тысяч квадратных метров. В результате этого выгорели семь этажей, возгорание удалось полностью потушить только днём 25 июня.

СК возбудил уголовное дело в связи с гибелью людей при пожаре. Ведомство также сообщило, что известно о шести жертвах. Одной из возможных причин трагического происшествия назвали неисправность электропроводки.

Заместителя гендиректора компании «Исприн» и представителя собственника задержали 26 июля. По данным следователей, здание с 2021 года находилось в ведении ООО «Исприн», которое обеспечивало сохранность имущества при проведении банкротства умершего собственника-должника.