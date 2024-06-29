Анкара, 22 июля, 2016, 01:59 — ИА Регнум. В Анкаре считают «явным примером двойных стандартов» критику действий турецких властей после попытки военного переворота, звучащую со стороны Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передаёт телеканал RT.

Пресс-секретарь напомнил, что теракт в Париже, после которого во Франции было введено чрезвычайное положение, получил всеобщее осуждение, и при этом «никто не обвинил Францию в нарушении прав человека».

«Мы обращаемся к Европе, пусть там не обвиняют Турцию в том, в чём не обвинили Францию. После брюссельских атак в Бельгии также было объявлено чрезвычайное положение. Не обвиняйте Турцию в том, в чём вы не обвинили Бельгию», — заявил Калын.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка военного переворота. На улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды с бронетехникой. Мятеж не удался, к утру преданные руководству Турции военные полностью восстановили контроль над ситуацией в стране.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предпринявшие попытку переворота лица заплатят высокую цену. После этого около 60 тысяч работников государственного сектора были уволены и около 10 тысяч человек, в основном военнослужащих и судей, попали под арест.

С призывом к турецким властям обеспечить конституционный порядок и уважать права человека во время действия объявленного в стране чрезвычайного положения выступили генсек ООН Пан Ги Мун, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини, представители руководства ряда стран ЕС и правозащитники.