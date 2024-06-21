Во время урагана «Эдгар» в Москве пострадали 35 человек, двое погибли
Москва, 21 июня, 2024, 09:12 — ИА Регнум. В результате обрушившегося на Москву урагана «Эдгар» погибли два человека, 35 пострадали. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на экстренные службы российской столицы.
Отмечается, что среди пострадавших шесть детей. Более того, сообщалось, что из-за обрушившейся на регион непогоды повалены 700 деревьев, более 300 автомобилей получили повреждения.
Как передавало ИА Регнум, днём 20 июня ураган «Эдгар» обрушился на Москву и Подмосковье за несколько минут. Мощный ливень, бушующий ветер валили деревья, на дорогах сильно ухудшилась видимость. В некоторых районах Подмосковья также наблюдались смерчи. Департамент транспорта Москвы информировал, что на Енисейской улице сильным порывом ветра сорвало металлический лист, на одном из вагонов треснули несколько оконных стекол. В результате лёгкие травмы получили два пассажира.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин за день до урагана предупредил о том, что в Московском регионе 20 июня прогнозируются смерчи.