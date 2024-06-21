Москва, 21 июня, 2024, 09:12 — ИА Регнум. В результате обрушившегося на Москву урагана «Эдгар» погибли два человека, 35 пострадали. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на экстренные службы российской столицы.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

Отмечается, что среди пострадавших шесть детей. Более того, сообщалось, что из-за обрушившейся на регион непогоды повалены 700 деревьев, более 300 автомобилей получили повреждения.

Как передавало ИА Регнум, днём 20 июня ураган «Эдгар» обрушился на Москву и Подмосковье за несколько минут. Мощный ливень, бушующий ветер валили деревья, на дорогах сильно ухудшилась видимость. В некоторых районах Подмосковья также наблюдались смерчи. Департамент транспорта Москвы информировал, что на Енисейской улице сильным порывом ветра сорвало металлический лист, на одном из вагонов треснули несколько оконных стекол. В результате лёгкие травмы получили два пассажира.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин за день до урагана предупредил о том, что в Московском регионе 20 июня прогнозируются смерчи.