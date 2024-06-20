Москва, 20 июня, 2024, 13:52 — ИА Регнум. На Москву и Подмосковье обрушились шторм и «мегаливень», бушующий ветер повалил деревья, на дорогах сильно ухудшилась видимость.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 18–23 м/с, соответствующее девятибалльному шторму. Об этом сообщил ведущий специалист гидрометцентра «Фобос» Евгений Тишковец в своём Telegram-канале. По его словам, такая погода продержится в столице весь день. Власти Москвы призвали горожан по возможности воздержаться от выхода на улицу из-за ухудшения погоды. Все службы города работают в усиленном режиме для устранения последствий шторма.

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МЧС предупреждает, что 20 июня до 22:00 в Москве ожидается ливень и шквалистое усиление ветра с порывами до 18–23 м/с. С 12:00 до 17:00 есть вероятность формирования смерчей.

Из-за непогоды закрылся Московский зоопарк, временно не работают фестивальные площадки, парки культуры и отдыха. Столичные власти призвали владельцев кафе и ресторанов пока не обслуживать посетителей на верандах, убрать с улиц конструкции, которые может повалить ветер.

19 июня в беседе с «Лента. ру» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что июнь 2024 года станет самым дождливым за весь период наблюдений. Сильный дождь эксперт назвал «мегаливнем». По его словам, это явление объясняется особенностями перемещения воздушных масс при нормальном давлении.

Ранее синоптики сообщали, что с 17 июня в Москве пройдут грозовые дожди, из-за которых в столице может выпасть до 30 мм осадков. Столбики термометров при этом будут в диапазоне от +23 до +26 градусов.